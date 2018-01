Monaco, turista olandese mangia e beve per più di 3.000 euro e poi se ne va dal ristorante senza pagare

Monaco. Prima mangia e beve alla grande nel ristorante di lusso, poi si rifiuta di pagare dicendo di non avere denaro con se. E’ successo qualche giorno fa all’hotel “Metropole” di Montecarlo e il protagonista in negativo è un turista olandese di 34enne, poi denunciato per insolvenza fraudolenta.

Secondo quanto riporta il quotidiano Monaco Matin, il conto dovuto dall’uomo ammontava a ben 3274 euro, dei quali circa 2000 per due costosissime bottiglie di vino francese. Il 34enne non è comunque nuovo a questo genere di imprese: un anno fa aveva mangiato senza pagare in un altro ristorante monegasco. Per questo motivo il tribunale lo ha condannato ad un mese di carcere. Il suo legale ha chiesto la perizia psichiatrica.