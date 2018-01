Monaco assediata dall’influenza, Costa Azurra tra le zone più colpite di Francia

Monaco. Come tutta la regione sudorientale, il Principato non è stato risparmiato dalle epidemie invernali, particolarmente virulente e tenaci, durante le ultime vacanze

Secondo quanto scrive Monaco Matin nei giorni scorsi, la vicina regione di Paca (quella confinante con la provincia di Imperia) è stata la seconda regione francese più colpita, con 495 casi di influenza per 10.000 abitanti.

“Le festività natalizie sono state contrassegnate da un aumento della frequenza dei servizi di emergenza per adulti e pediatrici al CHPG rispetto allo scorso anno, con 2.150 passaggi tra il 25 dicembre e l’8 gennaio, contro 1.806 nelle stesse date di un anno in precedenza, un aumento del 19% “, riferisce il CHPG.

La stragrande maggioranza delle viste, a volte seguite dal ricovero in ospedale, riguardavano l’influenza, la gastroenterite acuta e altre patologie delle vie respiratorie.