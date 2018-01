Migrante investito da un’auto davanti al Comune di Imperia

Imperia. Falciato sulle strisce pedonali davanti al Comune di Imperia. Vittima dell’investimento avvenuto oggi verso le 17 un migrante ventenne che è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia dai militi della croce rossa.

L’incidente è accaduto con ogni probabilità a causa della pioggia battente. Il conducente dell’auto dopo l’impatto ha prestato soccorso al pedone in attesa che arrivasse l’ambulanza della Cri che dista solo poche centinaia di metri.

A rilevare l’incidente è stata la polizia municipale del comando imperiese. Altri incidenti si sono verificati sempre a Imperia in via Garessio e corso Garibaldi. In tutti casi nessuno degli occupanti dei mezzi coinvolti ha riportato ferite gravi.