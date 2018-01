Météo France dirama “vigilanza arancio” in Costa Azzurra: raffiche di vento fino a 120 km orari

Mentone. E’ stato diramato da Météo France l’avviso di “vigilanza arancione” per forte vento fino alla giornata di mercoledì 17 gennaio in tutta la Costa Azzurra e, più in generale, nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Secondo l’istituto di previsione meteorologica francese, i venti sulla costa potrebbero raggiungere i 90 km orari, mentre nell’entroterra le raffiche arriveranno a 120 km orari.