Mercatini, pista sul ghiaccio e tanta musica a Sanremo per l’Epifania

Sanremo. Dopo il grande successo del Capodanno, che ha visto migliaia di persone al concerto di “Paolo Belli & Big Band”, continuano gli appuntamenti dell’Assessorato alla promozione del turismo e calendario manifestazioni in occasione della prossima festività, l’Epifania.

Ancora tanta musica con lo swing, i concerti nelle chiese, la musica dell’Orchestra Sinfonica, le parate in giro per la città, senza dimenticare il teatro al Casinò, il villaggio con i mercatini, la pista sul ghiaccio e, ovviamente, la festa della Befana.

Il programma nel dettaglio:

– fino al 7 gennaio 2018

piazza Borea d’Olmo e via Mameli: villaggio natalizio con i mercatini (Assessorato allo sviluppo economico)

– fino al 21 gennaio 2018

piazza Colombo: pista di pattinaggio sul ghiaccio (Assessorato allo sviluppo economico)

- giovedì 4 gennaio

atrio Palafiori, alle 16.30: VI edizione “Swing Corner of Christmas” con il trio vocale “Le signorine” che si ispira al mitico modello del Trio Lescano. Spettacolo all’insegna dell’italianità con le vere sonorità dei migliori trio vocali dell’epoca e gli arrangiamenti del M. Francesco Giorgio (Centro Studi Musicali Stan Kenton)

– venerdì 5 gennaio

piazza E. Sanremesi – Fontana Siro Carli, alle 16: spettacolo musicale “The Brilliant Tina Linetti’s”. Gruppo musicale di 8 elementi provenienti soprattutto da Sanremo: Enzo Iossa (voce), Massimo Caldarelli (chitarre e cori), Spiridione Memeo (contrabbasso e cori), Livio Zanellato (sax tenore), Adriana Ligato (tromba), Sandro Pappatico (sax baritono, armoniche, cori), Maurizio Lavarello (piano e cori), Fausto Biamonti (batteria). Vengono riproposti brani italiani di fama internazionale arrangiati in modo originale

Teatro dell’Opera del Casinò, alle 17: “Musica Classica”, concerto di quartetto d’archi (Orchestra Sinfonica). Ingresso libero. Info: www.sinfonicasanremo.it

Basilica Sacro Cuore di Gesù – Bussana, alle 21: “Non solo Gospel” (Soc. Coop. DEM’ART)

– sabato 6 gennaio

piazza Colombo, alle 16.30: “La Festa della Befana” (Lions Club Sanremo). In collaborazione con Vigili del Fuoco

vie/piazze cittadine, ore 17: parata musicale “Banda Canta e Sciuscia”

Chiesa Valdese, alle 17: concerto “Giovane Orchestra Note Libere” , in una formazione dedicata agli strumenti ad arco, chitarre e tastiere. Per l’occasione si uniranno ai giovani musicisti sanremesi anche alcuni studenti piemontesi che hanno frequentato uno stage insieme all’Orchestra (Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo)

Teatro dell’Opera del Casinò, alle 21.15: “La sciantosa – Ho scelto un nome eccentrico” con Serena Autieri. Ingresso a pagamento. Info www.casinosanremo.it

- domenica 7 gennaio

Villa Ormond, alle 10: Floriseum Sanremo “Concorso Bouquet Festival di Sanremo”, seconda edizione (Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia)

Teatro dell’Opera del Casinò, alle 16.30: VI edizione “Swing Corner of Christmas”: Freddy Colt e la sua orchestra “Swing Kids” propongono lo show “Varie… Età dello Swing”. Lo swing italiano si incontra con la teatralità grazie alla collaborazione di due attori e alcuni ballerini, come in un musical (Centro Studi Musicali Stan Kenton)

– sabato 13 dicembre

Teatro dell’Opera del Casinò, alle 21.15: “Lettera a mio padre” con Ugo Pagliai e Quartetto Promoteo (ingresso a pagamento). Info www.casinosanremo.it

– sabato 20 dicembre

Teatro dell’Opera del Casinò, alle 21.15: “Le prénom (cena tra amici)” Compagnia Teatro Stabile di Genova (ingresso a pagamento). Info www.casinosanremo.it

