Sanremo. Di ritorno da Roma – dopo 2 settimane di prove per il Festival della Canzona Italiana – la Sinfonica si ripresenta al completo per un altro importante appuntamento, prima di insediarsi nuovamente all’Ariston per le ulteriori prove in vista della manifestazione di febbraio.

Sarà Felix Mendelssohn Bartholdy il soggetto del concerto di giovedì con, in apertura, una sinfonia di Mario Castelnuovo Tedesco. Con la direzione del brasiliano Lavard Skou Larsen e con al Pianoforte il 38enne Alessandro Marangoni, saranno eseguiti:

– Concerto n° 1 in Sol maggiore Op. 46 per Pianoforte ed Orchestra (1927) di M. Castelnuovo

Tedesco (1895/1968)

– Sinfonia n° 4 in La Maggiore Op. 90 “Italiana” (1833) di F. Mendelssohn Bartholdy (1809/1847)

Skou Larsen ha iniziato lo studio del violino a 5 anni, in Brasile, perfezionandosi poi a Vienna. Ha proseguito gli studi all´Accademia del Mozarteum di Salisburgo dal 1976 all’83, anno in cui ha ottenuto il diploma con menzione. Nel corso della sua formazione musicale ha studiato violino e seguito corsi di musica da camera con insegnanti di fama mondiale.

Ha debuttato in pubblico a 9 anni esibendosi da solista con orchestre in Austria ed in Brasile, ricevendo 2 volte il Premio Christa Richter Steiner dall’Associazione Amici del’Accademia del Mozarteum; nel 1978 ha ottenuto una borsa di studio ed ha vinto numerosi premi internazionali in Austria, Francia, Brasile e Italia.

Durante la sua intensa attivitá internazionale ha collaborato come solista e Direttore d’Orchestra con prestigiose formazioni europee, anche come camerista. Dal 1991 è professore di violino e pratica orchestrale all’Accademia del Mozarteum di Salisburgo e dal 2004 è Direttore Artistico e Maestro Stabile della “Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein”.

Marangoni, allievo alla Scuola di Musica di Fiesole, nel 2007 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano in un recital in omaggio a Victor de Sabata nel 40º anniversario dalla morte, insieme a Daniel Barenboim. Ha tenuto concerti Europa, America e Cina come solista e collaborato con noti musicisti ed attrici, instaurando un sodalizio artistico con l’attrice Valentina Cortese.

Nel 2007 ha inciso un CD dedicato alle composizioni pianistiche di Victor de Sabata; ne ha registrato uno con la musica da camera di Nino Rota ed uno su Bohuslav Martinu. Gli è stato assegnato il prestigioso Premio Internazionale “Amici di Milano” per la Musica. È laureato in Filosofia all’Università di Pavia, alunno di merito dell’Almo Collegio Borromeo.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari). Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi per studenti, 20 €; 15 ingressi per iscritti ad Associazioni Musicali 120 €. Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.