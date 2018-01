Manca sangue nella provincia di Imperia, l’appello della Fidas: “Chi è in buona salute si presenti per una donazione”

Imperia. Visto il grande propagarsi dell’influenza in tutta la regione Liguria e il grande fabbisogno giornaliero di sacche di sangue, le scorte dei centri trasfusionali stanno scarseggiando perciò nei prossimi giorni se non aumenta la raccolta non sarà possibile evadere le richieste di sangue.

“Manca sangue di tutti i gruppi sanguini. Facciamo appello alla sensibilità della popolazione invitando chi è in buona salute a presentarsi il più presto possibile a fare una donazione di sangue. I centri di raccolta sono aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 10.30 vi aspettiamo per la vostra donazione fiduciosi come sempre di una grande risposta da parte dei cittadini” – afferma la Fidas provinciale di Imperia.

Chi vorrà donare il proprio sangue potrà farlo a:

– Imperia, via Don Abbo 12 Grattacielo 5 piano, tel 0183 296395

- Sanremo, via Manzoni, 39, tel 0184 576385

– Ventimiglia, via Brigate Partigiane 2D, tel. 0184 235279