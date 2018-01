Lunedì al via i lavori al mercato coperto di Oneglia

Imperia. Come anticipato da Riviera24.it lunedì prossimo inizieranno i lavori di adeguamento del mercato coperto di Oneglia. Per ridurre al massimo il disagio a commercianti e utenza, i lavori verranno svolti durante il pomeriggio, con eccezione per il piano seminterrato.

Di seguito le informazioni relative agli orari dei lavori e al piano di accessibilità del mercato coperto: durante la mattinata saranno svolti esclusivamente i lavori al piano seminterrato; dalle ore 14.00 i lavori saranno eseguiti sia al piano seminterrato che al piano rialzato; dalle ore 14.00 tutte le attività dovranno essere chiuse; i commercianti che hanno attività esterne al mercato coperto potranno accedere solo al mattino al piano seminterrato; i commercianti che hanno attività all’interno del mercato dovranno accedere al piano seminterrato entro le ore 08.00; l’area di cantiere al piano seminterrato sarà interdetta così da poter ammettere gli accessi dei commercianti al loro box in sicurezza.