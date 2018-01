Lucia Scajola si ritrova l’auto danneggiata e il siriano Yusser gliela fa riparare

Imperia. Si ritrova l’auto danneggiata e un biglietto sul vetro con le informazioni sul numero da chiamare. La storia, all’inizio incerta, si è conclusa con un doppio risultato: auto riparata e pregiudizi svaniti.

Protagonista della vicenda Lucia Scajola, giornalista e figlia dell’ex ministro Claudio. E’ lei stessa a raccontare che cosa è accaduto: “Ieri sera ho parcheggiato l’auto a Cologno Monzese, al buio, lungo la strada. L’ho ritrovata con un danno alla portiera (maniglia divelta e qualche graffio) e un bigliettino sul vetro. C’era il numero di telefono dell’autore del danno, insieme con l’invito a farmi viva appena possibile. Con molta diffidenza, questa mattina, ho telefonato. Ho parlato con Yusser, un macellaio siriano: mi ha dato appuntamento davanti al suo magazzino di carni”.

Il racconto prosegue: “Sempre con qualche titubanza, scortata da un collega, sono andata a incontrarlo. Mortificato per il danno causato, garbato e sorridente, Yusser mi condotto verso una grossa officina autorizzata per provvedere a riparare il danno. Mi vergognavo dei miei pregiudizi. Gli ho detto che non è da tutti comportarsi così. Mi ha risposto che gli unici giudizi di cui gli importa sono quelli che arrivano da lassù”.