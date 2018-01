Sanremo. Il Capodanno 2017 sarà ricordato per il sold out in tutte le sale con Jerry Calà sul Roof Garden, Massimo Ghini nel Teatro dell’Opera, i Masters of Magic in tutto il Casinò. Una scelta di eventi che ha coronato le trenta proposte vip annuali di un calendario apprezzato e seguito dal pubblico e dai visitatori della Casa da Gioco. Il 2018 continua con la festa dell’Epifania. Mentre a teatro, alle 21.15, si esibirà Serena Autieri con “la sciantosa-Ho scelto un nome eccentrico”. I Disco Inferno hanno preparato un’altra serata di musica per gli ospiti del Roof Garden, alle 20.30.

“E’ stato un Capodanno memorabile per gli spettacoli organizzati nelle nostre sale e per il travolgente concerto di Paolo Belli creato dalla sinergia del Comune e del Casinò. Un investimento sull’immagine cittadina, che ci ha premiato”- dice il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco – “Sull’onda di questo successo continuiamo con nuovi spettacoli. Festeggeremo l’Epifania con tanto buona musica, preparandoci al periodo del Festival che è alle porte, uno dei migliori per la nostra Casa da Gioco, che tornerà protagonista”.

“Archiviamo uno splendido Capodanno con un forte entusiasmo per questo 2018 appena iniziato”- afferma il direttore generale, Giancarlo Prestinoni – “Alle porte nuovi eventi per consolidare l’affezione dei tanti visitatori che ci hanno seguito nelle proposte d’intrattenimento. Il Casinò festeggia l’Epifania con due importanti spettacoli: a Teatro Serena Autieri, sul Roof Garden i Disco Inferno, per continuare il nostro programma di eventi esclusivi, che caratterizzeranno anche il 2018”.

I Disco Inferno ritornano al Casinò di Sanremo per una nuova serata in stile studio 54. Il gruppo cult della disco-music italiana trasformerà nuovamente il palco del Roof in una coinvolgente pista da ballo, con il suo show a 360° tra medley, costumi e coreografie. Un repertorio che varia dal funky alla dance più energica; uno spettacolo che ripercorre le maggiori hit che sono entrate a far parte della storia della disco, dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, amatissime dal pubblico più trasversale.

Un viaggio vastissimo e coinvolgente, tra Village People, Gloria Gaynor, Patrick Hernandez, The Chic, Abba, e tanti altri, in un incedere via via sempre più trascinante.

Programma dell’Epifania

Alle 21.15

Teatro dell’Opera

Serena Autieri

“La sciantosa. Ho scelto un nome eccentrico”

Scritto da Vincenzo Incenso

Regia Gino Landi

Alle 20.30 – Roof Garden

Disco Inferno & Martina Nova

Il gruppo cult della disco music italiana.

Per prenotazione al Roof Garden tel 0184 505543

Biglietteria

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata sino a sabato 20 gennaio:

– regolarmente, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16 alle 19

– tutti i giorni, dal 26 dicembre c.a. al 7 gennaio 2018, dalle 16 alle 19

– nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 21.

Prezzi dei biglietti

Platea –primo settore 30 €

Platea –secondo settore 25 €

Galleria 15 €

Studenti ( galleria) 10 €

In occasione di tutti gli spettacoli della stagione si avrà in omaggio un buono per tentare la fortuna nelle sale del Casinò di Sanremo.

Organizzazione Biglietteria

Nidodiragno Produzioni Teatrali/Cooperativa CMC, Via Roma 128, Sanremo

tel. 0184.544633 (da lunedì a venerdì ore 9-13 e 15-18) – e mail: staff@cooperativacmc.com