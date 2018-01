L’imperiese Guido Corradi nuovo presidente della Cassa di Risparmio di Rimini

Imperia. Nuovo importante incarico per Guido Corradi. Dopo essere stato ai vertici di Cariparma ora è ricopre l’incarico di nuovo presidente della Cassa di Risparmio di Rimini (Carim). Giampaolo Scardone resta come direttore generale.

A comunicare l’importante nomina assegnata a Corradi è stato il gruppo Crèdit Agricole Italia, che a dicembre ha acquisito la banca. L’assemblea dei soci della Carim ha nominato il nuovo cda con Corradi presidente, mentre Roberto Ghisellini diventa vice.

Entrano in consiglio di amministrazione anche Andrea Mora, Matteo Bianchi, Massimo Tripuzzi, appartenenti alla lista espressa da Crèdit Agricole Cariparma (come Corradi e Ghisellini), insieme a Matteo Guaitoli e Attilio Gardini, appartenenti alla lista presentata dalla fondazione Carim. Tra l’altro vale la pena ricordare che Guido Carli è entrato anche a far parte del direttivo di Assonautica, il sodalizio che ogni due anni promuove il raduno delle Vele d’Epoca.