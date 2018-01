L’imperiese Daniele Rommelli realizza il suo sogno: entra nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi

Imperia. L’imperiese Daniele Rommelli, danzatore di hip hop, è entrato oggi a far parte della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5, come ballerino.

Il 24enne ha ricevuto la felpa rossa dopo aver conquistato il pubblico del talent show con la sua strabiliante esibizione sulle note di “This or that” dei Decap. “Lui racconta quando balla ed è una cosa che mi piace molto. Tu ti meriti di entrare in questa scuola, in modo tale da porte lavorare con tutti gli insegnanti” – afferma Veronica Peparini, uno dei giudici della commissione di danza, formata da Alessandra Celentano, Garrison e Bill Goodson, che è rimasta impressionata dalla sua esibizione. Il giovane ballerino, nato nella scuola Creative di Imperia Oneglia, è riuscito a realizzare il suo sogno: entrare nella scuola di Amici, ora dovrà dimostrare di essere all’altezza.