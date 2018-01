Liguria, Gruppo Pd: “La destra ha paura di discutere la mozione per la promozione dell’antifascismo”

Liguria. “La destra boccia la richiesta del Gruppo del Pd (sostenuta da tutta l’opposizione) di discutere con urgenza la nostra mozione per la promozione della cultura antifascista, per vietare le sedi istituzionali a partiti e associazioni xenofobe, razziste e che si rifanno al fascismo. Questa maggioranza ha paura di confrontarsi su temi importanti e fondanti della nostra democrazia come l’antifascismo.

E’ gravissimo che oggi non si possa discutere in Consiglio regionale una mozione così importante e urgente, visti i segnali preoccupanti degli ultimi mesi, fino ad arrivare all’accoltellamento di un antifascista avvenuto nei giorni scorsi. Tutte le forze politiche democratiche devono essere compatte nel condannare ed emarginare la violenza politica e negare le sede istituzionali a chi si rende protagonista di quella stessa violenza” - afferma il Gruppo Pd in Regione Liguria.