“Libera Imperia”, una cena per raccogliere fondi all’Arci Guernica

Imperia. Una cena di tesseramento e raccolta fondi. A promuoverla i presidi di Libera Imperia “G. Montalbano” e “Rita Atria” per venerdì 26 gennaio presso il circolo Arci Guernica in via Mazzini a Imperia, dalle 19.30.

Durante l’appuntamento verranno illustrati i progetti per il nuovo anno. A seguire si esibiranno alcuni giovani musicisti, studenti del Liceo Vieusseux: Andrea Ghirardini, Marco Ghirardo, Marika Mela e Gabriel Buhnila.

Libera è stata fondata nel 1995 a livello nazionale da don Ciotti, con l’obiettivo di contrastare le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta.