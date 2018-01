Ventimiglia. Costume, asciugamano e cappello rosso da Babbo Natale: anche quest’anno, nonostante il tempo incerto, la tradizione del cimento è stata rispettata. Una ventina di persone si è lanciata in acqua intorno alle 11 per inaugurare il 2018 con un bagno in mare.

Come ogni anno, l’appuntamento (riservato ai meno freddolosi), era davanti al “Bananarama”, in passeggiata Felice Cavallotti. Ma se l’anno scorso il sole aveva aiutato con i suoi raggi a “riscaldare” l’ambiente, l’edizione 2018 è stata contraddistinta da mare agitato e cielo nuvoloso che non ha comunque spaventato i più coraggiosi.

[Foto di Marco Maiolino]