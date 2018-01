Cervo. “Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non …”

Queste righe del Manzoni, in empatia, mi hanno, se pur in altro contesto e occasione, portato a quelle soglie e banchette di Cervo, che ben si prestavano ad essere vero luogo popolare.

Tutto questo pathos nasceva da quella atmosfera da cui ho attinto racconti, giaculatorie, ninna nanne, miti, storie e leggende cervesi. Cito alcune protagoniste e relatrici di quegli anni ‘50: la Longa, Margaitta, Rusina, Catainin, Graudin. Di loro ho scritto “Cervo Rivier”, una raccolta di poesie sulla falsariga di Spoon River.

Eccone un esempio:

– Lin du Stè (sacrista e campanaro)

– Pippo e Maria (re e regina che giocarono col fato)

– Il mulo e Brico’ (ibrido amore in vino veritas)

– Rosa (angelo in volo di nome e di fato)

– Donna dal nome di Santa (sine qua non)

– Argentina e Maurina (sorelle della solitudine e sole)

– A Canuna (madre che gridava il nome della figlia Lissa, notte e giorno; Lissa morta giovinetta e lei, Canuna, impazzita dal dolore)

– Bageu (quell’amor che a cuor gentil ratto s’apprende)

– Paioffe (poeta e navigante di un sogno tra stelle e strisce)

– Ganna e Gerbi (nomi e soprannomi di miti e di mite persone)

– Michè, Petro’, Pinetta, u Pesciu, u Pippu, (session men aborigeni)

– Palanche&Spicce (sogni d’oro e bolle di sapone a tintinnare)

– U Seain (un uomo in gabbia)

– Luensin (la vita nella sua semplicità)

– A Longa (l’artigianalità ed ironia degli occhi di Venere)

Sono personaggi veri rappresentativi di un piccolo mondo paesano. Sono rappresentativi di uno spirito di appartenenza alle radici aborigene. Ogni poesia va aldilà dell’epitaffio e dell’immaginario. Ognuno può ritagliare la storia delle proprie origini. Sono una raccolta di 100 storie di vita che coinvolgono persone e personaggi al tempo stesso che coprono praticamente il profilo umano del territorio e della sua anima legate a loro in osmosi. Un microcosmo, ma galassia forse di una intera regione: la Liguria