Lavori in corso alla stazione di Imperia, per evitare “laghi” nel parcheggio

Imperia. Due sere fa il posteggio della stazione era quasi come una piscina con pozzanghere d’acqua che in qualche caso potevano costituire anche qualche pericolo. Oggi la situazione è ben diversa e si spera anche risolutiva.

Tecnici al lavoro per riparare “le falle” del soffitto dalle quali pioveva acqua nel posteggio durante il violento nubifragio che, sempre sulla linea ferroviaria, aveva mandato in tilt la circolazione dei treni a Pietra Ligure.

Quella del parcheggio della stazione di Imperia è uno dei temi più spinosi trattati dai pendolari. In passato erano state sollevate lamentele per le condizioni dell’asfalto, ma anche per i parcheggi “selvaggi” di alcuni automobilisti che posteggiavano l’auto anche negli spazi riservati alle moto. Ora la nota dolente riguarda le infiltrazioni d’acqua che interessano anche il corridoio tra le scale mobili e le scale che portano ai binari: anche quello, spesso, diventa un ostacolo da superare per tutti visto che si trasforma in un grande lago.