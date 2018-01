La statua della Madonna dal Santuario della Chiazza di Pornassio finita nelle mani di un collezionista?

Pornassio. Potrebbe essere finita tra i tesori gelosamente custoditi da un collezionista o mercante d’arte la statua della Madonna con Bambino (alta circa un metro in legno massello ndr) trafugata il mese scorso dal Santuario della Madonna della Chiazza a Pornassio.

E’ uno degli aspetti investigativi che vede concentrati i carabinieri di Nava insieme ai colleghi del comando compagnia di Imperia. Le indagini, come sempre avviene in questi casi, procedono nel più assoluto riserbo. Quel che è certo è che la statua è sparita dal luogo di culto nel fine settimana. E’ stata una signora ad aver notato i vetri rotti nella canonica e ad aver dato l’allarme: una volta scoperto sono stati informati i militari dell’Arma. Per entrare i ladri sono passati da una finestra laterale per poi impadronirsi della statua.

Il Santuario di Pornassio ha una storia decisamente particolare. Qui un uomo venne aggredito da un lupo e terrorizzato, vistosi senza scampo, invocò la Madonna che non rimase, secondo la leggenda, indifferente alle sue sofferenze visto che nell’oratorio prese a splendere una strana luce che guidò in salvo quel bambino. Per commemorare il miracoloso salvataggio fu eretto un pilone con 3 quadri votivi ma poco più tardi, fattosi eremita, il de Carolis riuscì ad erigere l’attuale Santuario che fu edificato entro il 1775, anno in cui vi fu portata dal piccolo oratorio una santa tela in cui è efficiata La Madonna che porge il bimbo a Sant’Elena.