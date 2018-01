La meridiana della Visitazione di Perinaldo compie 10 anni, l’Associazione Stellaria ne ripercorre la storia

Perinaldo. La meridiana all’interno del Santuario di N.S. della Visitazione ha da poco compiuto 10 anni. Insieme all’Associazione Stellaria, domenica 7 dalle 10:30, si potrà ripercorrere la storia dell’ideazione e della costruzione di questo straordinario strumento e osservare il transito del Sole al mezzogiorno Solare. La mattinata sarà allietata da un breve intervento musicale: “In Dolce Giubilio” a cura di Maria Gabba ed Emmanuel Biamonti.

La Meridiana della Visitazione è ad oggi una delle più precise, se non la più precisa, oltre ad essere la più grande realizzata dalla fine dell’Ottocento. Dieci anni di osservazioni hanno confermato la sua precisione. Un particolare ed originale dispositivo equinoziale, oggi l’unico esistente ed in funzione, permette di conoscere l’ora dell’equinozio; uno simile era stato realizzato da mons. F. Bianchini e G. F. Maraldi nella Meridiana della Chiesa di S. Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Gli studi, le ricerche e i dati finora raccolti fanno intravedere la possibilità di visualizzare la sfasatura tra il tempo convenzionale (scandito dall’alta precisione di risonanza atomica di alcuni elementi) e tempo vero (movimenti di rotazione terrestre), nonché altri sviluppi legati alla divulgazione scientifica di alcuni importanti temi di meccanica celeste. Partecipazione libera.

La meridiana della Visitazione è aperta al pubblico anche ogni seconda e ultima domenica del mese, per seguire il transito del Sole sulla linea meridiana al mezzogiorno solare, dalle 11:30 alle 12:30 in orario invernale e dalle 12:30 alle 13:30 in orario estivo. La partecipazione è sempre libera e gratuita.

Informazioni: http://www.astroperinaldo.it