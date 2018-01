La delegazione imperiese di Fratelli d’Italia ha partecipato all’assemblea nazionale

Comunicato stampa. Si è celebrata ieri all’hotel Carlton di Bologna l’assemblea nazionale di fratelli d’Italia alla quale hanno partecipato per la provincia di Imperia l’assessore regionale Gianni Berrino, il vice coordinatore regionale del partito Massimiliano Iacobucci e il Portavoce provinciale imperiese Fabrizio Cravero.

I lavori sono iniziati con un breve intervento dell’onorevole Ignazio La Russa che ha illustrato le modalità di intervento e i temi da trattare durante l’assemblea dopodiché ha passato la parola il presidente del partito onorevole Giorgia Meloni che ha intrattenuto l’assemblea con un puntualissimo intervento sulla politica nazionale e sul ruolo di Fratelli D’italia nel centrodestra alle prossime elezioni.

L’onorevole Meloni ha sottolineato l’importanza e il ruolo protagonista di Fratelli D’italia nella coalizione di centro destra che dovrà compari dignità con gli alleati di Forza Italia e Lega Nord collaborare alla redazione dei programmi , a fornire ottimi candidati e contribuire alla vittoria finale del centrodestra sia alle elezioni politiche che quelle al amministrative prossime venture.

Il presidente Giorgia Meloni ha ribadito inoltre il ruolo chiave di Fratelli D’italia affinché nella politica del centro destra sia rimarcato il ruolo fondamentale della famiglia del lavoro delle politiche giovanili e dell’immigrazione.

Lavori sono proseguiti con l’approvazione di alcune modifiche statutarie, l’elezione della direzione nazionale nella quale è stato eletto anche il sanremese Gianni Berrino assessore regionale al turismo della Liguria e l’approvazione del nuovo simbolo elettorale di Fratelli D’italia riportante all’interno del cerchio il nome del proprio leader Giorgia meloni.

Terminata l’assemblea nazionale i delegati imperiesi Massimiliano Iacobucci Fabrizio Cravero e Gianni Berrino hanno condiviso l’impegno per la settimana prossima di fare un tour per i vari circoli di Fratelli D’italia cominciando da Imperia e Bordighera per riportare i temi del consiglio nazionale sul territorio e e preparare quindi anche la classe dirigente locale ai prossimi impegni elettorali sia politici che amministrativi pronti con l’impegno di tutti a vedere Fratelli D’italia anche in Liguria e soprattutto in provincia di Imperia crescere il proprio consenso e le proprie affermazioni.