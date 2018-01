La Befana rossoblù di Bordighera distribuisce dolci ai bimbi del Borea

Bordighera. Per il decimo anno consecutivo, come tradizione, il Genoa Club Bordighera 1968 ha inviato al reparto pediatria dell’ospedale Borea di Sanremo la sua speciale Befana carica di calze ricche di leccornie come dono per i piccoli degenti e di sorrisi.

“Un particolare ringraziamento alla pasticceria Trucco di Imperia per averci aiutato a riempire le calze”, hanno sottolineato i tifosi del Grifone per questa iniziativa che ha riscosso un buon successo.