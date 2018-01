In…canto Val Nervia! Il coro composto da 134 bambini dell’istituto comprensivo della vallata

Isolabona. Il 21 dicembre tutti i bambini della vallata dell’istituto comprensivo della Val Nervia hanno tenuto un concerto natalizio presso “La loggia” di Isolabona inaugurata da pochi giorni. E’ la prima tappa di un progetto che terminerà nel giugno 2018 con un concerto al cinema Cristallo di Dolceacqua.

In questo primo appuntamento ad Isolabona tutti i bambini della vallata hanno cantato insieme “Le campane”: un canto preparato in ogni scuola con l’aiuto di Marilisa Sismondini, insegnante alla scuola materna in pensione.

E’ stata l’occasione per conoscersi tutti, festeggiare il Natale ed ascoltare il concerto preparato dei bambini di Isolabona. Dopo il concerto i bambini sono stati accompagnati dagli alunni di Isolabona che facevano da cicerone, lungo i carruggi del paese.

I destinatari sono i bambini delle scuole materne e primaria di Pigna (43), Isolabona (57) ed Apricale (34).

Obiettivi di In…canto Val Nervia! sono quello di coinvolgere in un progetto musicale di continuità i bambini delle scuole materne e primarie; conoscersi e conoscere i rispettivi paesi con il canto; creare un legame tra bambini di paesi diversi; studiare le fonti popolari attraverso i canti tradizionali.

Le finalità: conoscere il territorio e i paesi di provenienza; fare amicizia con un linguaggio universale: la musica e il canto in particolare con la metodologia del coro.

Da febbraio invece, per 4 mesi, l’insegnante esperta Marilisa Sismondini, andrà 1 ora ogni 15 giorni, nelle rispettive scuole per preparare i canti che saranno oggetto del concerto finale che si farà a giugno al cinema Cristallo, il cinema della Val Nervia.

Gli alunni e le insegnanti della scuola di Isolabona colgono l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione accordata, per i locali concessi e per l’aiuto in generale.