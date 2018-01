In Riviera le mimose sono fiorite in anticipo

Sanremo. Sono fiorite le mimose! Forse complice il caldo vento “Föhn” che ha soffiato sulla Riviera nei giorni scorsi alzando gradevolmente le temperature, i fiori simbolo dell’8 marzo sono sbocciati in anticipo colorando le strade invernali di Sanremo.

Sui social in molti hanno postato stupiti fotografie con rigogliose piante di mimose e i loro caratteristici quanto profumati fiori gialli.

Pianta ornamentale tipicamente diffusa nelle aree miti e temperate, quali, appunto, la Riviera ligure, la Toscana e tutto il sud Italia (ma anche lungo le coste dei laghi del nord), la mimosa è tipica della stagione fredda. I suoi boccioli nascono anche se il terreno è gelato e quindi povero di sostanze nutritive. Delicatissima, per lei è sufficiente che il sole riscaldi un po’ la terra per fiorire in tutto il suo splendore.

Tanto è vero che secondo gli esperti non c’è da meravigliarsi di vedere boccioli di acacia dealbata – questo il nome scientifico della mimosa – già tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Anzi, per alcuni la sua immagine ricoperta di fiocchi di neve (ma non è il caso della nostra Riviera!) è oramai diventata una delle più esemplificative degli inverni mediterranei.

[Foto di Barbara Borsotto]