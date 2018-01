Imperia. Sono 92 i temerari che hanno salutato la fine delle feste natalizie nel tradizionale cimento giunto ormai alla nona edizione a Imperia. Presso la Spiaggia d’Oro a Borgo Marina stamattina i coraggiosi bagnanti, nonostante le condizioni climatiche non ottimali, hanno sfidato il meteo con un tuffo a mare. La mattinata di festa, è stata allietata dall’animazione del presentatore Gianni Rossi. L’evento sostenuto dall’assesorato alle Manifestazioni del Comune di Imperia, dai rappresentanti della Società Balneare Turistica Imperiese Gianfranco Valentini e Giovanna Ravotto e quest’anno ha visto anche la collaborazione dello ‘Zonta Club’ di Imperia.

Un ricordo speciale è stato rivolto per Erica Cannoni, l’animatrice imperiese, prematuramente scomparsa a maggio scorso, che aveva partecipato a diversi cimenti invernali in cui faceva compiere esercizi di riscaldamento agli “ardimentosi”. Tra i premiati con la coppa di rito: la più grande la signora Ramella Milvia, classe 1935, il più grande Salvatore Lombardo del 1932, tra i più piccolini Edda Mei del 2010 e Paolo Leo del 2006. Premio per la goliardia al simpatico signore Vincler. Premio per chi è venuto da più lontano alla signora Annamaria Arosio venuta da Lissone. A conclusione dell’evento cioccolata calda e panettone per tutti.