Imperia, trolley sospetto abbandonato in via XXV Aprile: intervento lampo della Polizia di Stato

Imperia. Artificiere e volanti della Polizia di Stato, questo pomeriggio, hanno effettuato un intervento lampo in via XXV Aprile dove alcuni passanti e personale della polizia locale avevano, poco prima, segnalato la presenza di un trolley abbandonato in strada.

Il dispositivo di ordine e sicurezza che il questore della Provincia di Imperia, Cesare Capocasa, ha predisposto per le festività di capodanno ha consentito, in pochissimi minuti, di isolare la zona, deviare il traffico veicolare in direzione di via XXV Aprile ed effettuare l’intervento in assoluta sicurezza.

Fortunatamente si trattava solo di una valigia dimenticata per errore da una famiglia di torinesi giunti a Imperia per trascorrere il capodanno con gli amici.

L’intervento di questo pomeriggio conferma il livello di attenzione e la professionalità degli uomini della Polizia di Stato, in grado, in pochissimi minuti, di garantire la messa in sicurezza dell’intera area.