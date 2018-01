Imperia, stipendi in ritardo alla “Teknoservice”: la protesta di un operaio

Imperia. “Sono un operaio della Tecknoservice e sindacalista da poco eletto con altri due colleghi. Volevo esporvi la rabbia che noi lavoratori abbiamo verso l’attuale ditta per il “semplice” fatto che i soldi del nostro stipendio mensile non ci sono ancora stati versati e sono già 5 giorni che ovviamente col weekend di mezzo diventeranno 7 ma tutto tace o meglio ci e stato detto che avrebbero pagato in due/tre giorni dal 15 gennaio, ma cosi non e stato”. E’ lo sfogo di Cristian Papamartino che ha deciso di rendere pubblica la sua posizione.

“Si continua a rimandare e nessuno può protestare perchè ovviamente dicendoci cosi noi andiamo avanti sperando che mantengano la parola data ma cosi continua a non essere! Ora ci e stato detto che lunedì (forse) avremo i nostri soldi ma ci crediamo ben poco tra tutti – sottolinea il lavoratore – Il fatto è che noi ovviamente abbiamo bollette, mutui, scadenze da pagare e in tutto ciò noi dobbiamo pagare. Mentre i soldi che ci guadagnamo alzandoci alle 5 ogni mattina. Questo a quanto pare non é dovuto e ogni mese facciamo questa vita sperando di ricevere lo stipendio che ci spetta. Basta! Non se ne può più: tutta colpa di un’Italia che va male dove per noi e un obbligo pagare ma per loro non e obbligato nulla anzi, aspetti e chini la testa!”, conclude il dipendente.