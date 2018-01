Imperia, riaperta la “passeggiata degli innamorati”

Imperia. A conclusione di una serie di sopralluoghi, il settore lavori pubblici del Comune di Imperia ha disposto ieri la riapertura della passeggiata Domenico Moriani, più conosciuta come la “passeggiata degli innamorati”.

Come si legge nella perizia, infatti, “non sono emerse situazioni di rischio di distacco di ulteriori pietre dalla scarpata”.

Lo scorso 29 dicembre con un’ordinanza comunale, la passeggiata era stata chiusa all’accesso per un tratto di 200 metri a partire dall’intersezione con largo Varese, in direzione via Boine.

Il divieto di transito ai pedoni si era reso necessario a causa dal distacco di alcune pietre dalla scarpata della passeggiata.

La precedente ordinanza è stata dunque revocata nella giornata di ieri e sembrerebbe che le cause legate alla caduta massi non siano imputabili a fenomeni naturali.

Per tale motivo, il Comune ha fatto sapere che verrà incentivata la monitorizzazione dell’area da parte degli addetti alla manutenzione del verde pubblico.