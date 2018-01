Imperia. Ci scrive un nostro lettore: “Volevo segnalare che da qualche tempo ci sono gli operai della Teknoservice, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti tutte le sante sere svolge attività, secondo me è tanti altri abitanti della zona non conforme alla sicurezza sul lavoro. E mi spiego meglio: Il ritrovo su un parcheggio pubblico in piena strada nell’area di Barcheto Trexenda dove puntualmente lasciano parcheggiato un camion grosso che attende i motocarri piccoli i quali vanno a scaricare dentro al suo “fratello maggiore”.

La cosa che mi chiedo: è regolare una cosa simile sul ciglio del torrente Impero, in mezzo alla strada con un passaggio pubblico di macchine e pedoni?

Dice la sicurezza sul lavoro e ambientale?

Non possono utilizzare le loro aree adibite, ovvero via Argine Sinistro e la discarica di via Artallo?

Gli Enti e le Istituzioni preposti a verificare tali segnalazioni dove sono?

Chi di dovere intervenga! Grazie”.