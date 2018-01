Imperia, open day all’Istituto Misericordia

Imperia. Porte aperte anche quest’anno per l’Istituto Misericordia, che il 9 gennaio aprirà, dalle 14, il cancello per incontrare la città. La scuola offrirà informazioni sulle attività educative e didattiche, sulla cucina interna, sul servizio prescolastico gratuito dalle 7, sul doposcuola e sui numerosi progetti per i suoi iscritti.

Per l’open day, l’Istituto N.S. della Misericordia di via Verdi inviterà i presenti a visitare i locali della scuola, le aule, la mensa, la palestra, il campo da pallone, il cortile coi giochi, il laboratorio, le sale computer e multimediali, la biblioteca. L’istituto è comprensivo di scuola dell’infanzia con sezione primavera, scuola primaria e secondaria di primo grado.