Imperia, open day alle scuole primarie dell’Istituto comprensivo “G.Boine”

Imperia. Lunedì 15 gennaio i docenti della Scuola Primaria “A.Magliano” di Piazza Mameli e martedì 16 gennaio i docenti della Scuola Primaria “Renata Vercesi” di Caramagna, alle 17, accoglieranno i genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.

L’open day si svolgerà nei locali delle scuole primarie, in Piazza Mameli e in Via Caramagna 173. Durante l’incontro le famiglie riceveranno informazioni sull’offerta formativa, sull’organizzazione della scuola, sui vari servizi comunali e sulle modalità di iscrizione alla classe prima.

Per i genitori ci sarà inoltre la possibilità di visitare le scuole primarie in occasione dell’iniziativa ”Scuole Aperte” dal 9 al 19 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30. Le famiglie potranno prendere visione delle attrezzature presenti, della disposizione delle aule, tutte dotate di LIM, e di avere informazioni didattiche ed organizzative. I due plessi sono così strutturati: scuola di Piazza Mameli a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30; scuola di Caramagna a modulo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 con un solo rientro pomeridiano, il martedì fino alle 16.