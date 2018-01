Imperia, Open Day al Liceo Vieusseux

Imperia. Si svolgerà il prossimo lunedì 22 gennaio dalle ore 16.30 alle 19.00 l’evento “Porte Aperte” del Liceo Vieusseux (Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate) dove verrà illustrata l’offerta formativa del percorso liceale.

Durante L’Open day, docenti ed alunni saranno lieti di accogliere ragazzi e famiglie e rispondere alle loro domande sulla scuola.

Saranno presenti il dirigente scolastico Paolo Auricchia, alcuni docenti ed alunni della scuola; sarà disponibile un’impiegata della segreteria per l’eventuale aiuto alle famiglie nella compilazione dei moduli di iscrizione.

I laboratori didattici coinvolgeranno i ragazzi più piccoli in esperimenti scientifici, percorsi multidisciplinari e giochi didattici sulla classicità.

Ecco il programma dell’Open Day il prossimo 22 gennaio:

Dalle ore 16.30 alle 17

Riunione plenaria in Aula Magna per illustrare i tre indirizzi con una presentazione in PowerPoint

Dalle 17 alle 19:

laboratori didattici

Fisica

Esperienze (Ripetuto ogni 30 minuti)

professoressa Garello + tecnico M. Gorlero

Laboratorio fisica

3° piano a sinistra

Scienze

Esperienze (Ripetuto ogni 30 minuti)

professoressa Dulbecco + tecnico C. Puppo

Laboratorio di chimica e aula Natta

3° piano a destra

Italiano

La poesia nei cantautori italiani (Ripetuto ogni 25 minuti)

professoressa Frattaioli

Aula Dulbecco a piano terra

Latino

Eredità latina nella lingua italiana gioco a squadre (Ripetuto ogni 25 minuti)

professoressa Rusponi

4C scientifico, 1° piano, centrale

Disegno e Storia dell’Arte

Performance: Michelangelo Merisi da Caravaggio e Artemisia Gentileschi: maschile e femminile nell’arte del ‘600 (Ripetuto ogni 20 minuti)

professoressa Rianna

1A classico

2° piano in fondo a destra

Informatica

Giochi informatici e didattica (Ripetuto ogni 20 minuti)

professor Amoretti

Laboratorio informatica

Storia / Latino / Greco

Le grandi battaglie del mondo antico (Ripetuto ogni 25 minuti)

Berio e Bertani 4 B

Piano terra, centrale

L’orientamento rivolto agli alunni delle scuole medie intende informare gli alunni e i genitori sui corsi curricolari, fornendo adeguate informazioni su strutture e servizi, finalità educative, indirizzi di studio e riguardo discipline, orari, attività integrative e altre iniziative culturali.

Per gli studenti delle scuole medie sarà inoltre possibile svolgere anche mattinate di lezione presso il liceo, previo accordi della scuola di provenienza con il docente orientatore

Materiale informativo sarà pubblicato periodicamente sul sito www.liceoimperia.gov.it , sulla pagina Facebook e Instagram dell’istituto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la professoressa Rusponi, all’indirizzo: orientamento.entrata@liceoimperia.org