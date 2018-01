Imperia. Parte in bellezza la stagione teatrale “Peripezie”, a grande richiesta torna Antonello Taurino, uno degli attori più acclamati dell’anno scorso che ritorna a Lo Spazio Vuoto insieme a Orazio Attanasio, con lo spettacolo “Miles Gloriosus ..ovvero: morire d’uranio impoverito”, in scena venerdì 12 gennaio alle 21.15.

Un argomento drammatico, ma che riserva allo spettatore l’ironia mordente tipica del teatro di Taurino.

Una storia di misteri, di morti e di colpe, di malati, tribunali e assurdità. Ma proprio per questo, chi meglio di due cialtroni può raccontarla? L’ironia più feroce e il dramma della cronaca vera sono elementi intrecciati in questo spettacolo che, di storie, ne racconta due.

Nato da una dettagliata inchiesta durata due anni narra con toni comicissimi una tragedia. Perché appunto vi s’intrecciano la storia dei soldati vittime dell’uranio impoverito di ritorno dalle “missioni di pace” negli anni 90’, lontani dal clamore retorico del patriottismo nostrano, e quella farsesca ed esilarante di due teatranti sciamannati, Mimmo e Pasquale, che, tanto cinici quanto cialtroni, cercano idee per il loro nuovo spettacolo: “Deve essere di teatro impegnato, civile! Perché il genere tira.. Sì, ma quale storia scegliere? Ecco allora che al motto di “le tragedie italiane a Teatro se l’è già fregate tutte Marco Paolini, se c’è libera questa qui dell’uranio bisogna approfittarne!”, i due diventeranno inconsapevoli narratori di una delle pagine più tristi e oscure nel recente passato del nostro Paese.

Antonello Taurino e Orazio Attanasio non costituiscono una compagnia nel senso ufficiale del termine, ma sono due artisti singoli che hanno deciso di collaborare come compagnia per questo progetto a partire dal 2010.

Lo spettacolo è andato in scena per circa 80 repliche in tutta Italia (piazze, circoli Arci, teatri, centri sociali), nonché al “Piccolo Teatro” di Milano. Antonello Taurino ha ricevuto il premio “Migliore Regia” per questo spettacolo al Festival Nazionale di Teatro “Calandra” (Tuglie, Le) nel 2011.

Il testo inoltre è stato pubblicato dalla Casa Editrice “Scienza Express”, con prefazione di Franca Rame, ed è andato in scena al “Piccolo Teatro Studio” di Milano nel Novembre 2015.

Dello spettacolo “Miles Gloriosus”, l’attrice Franca Rame ha detto: “Taurino ha reso comprensibile e ironico ciò che fa comodo che resti complicato. Uno spettacolo importante, da vedere!”