Imperia, le condoglianze di Ugl Autoferrotranvieri alla famiglia di Carmelo Cirino

Imperia. Le segreterie provinciali e regionali di Ugl Autoferrotranvieri partecipano al dolore della famiglia di Carmelo Cirino, già dirigente e segretario provinciale, mancato nei giorni scorsi.

“Ti ricorderemo sempre – scrivono i colleghi e i portavoce del sindacato – per la tua combattività e per l’essere sempre in prima linea, in difesa dei lavoratori”.

Il segretario regionale, Luca Lagomarsino e il segretario provinciale Alessandro Merlino, porgono le loro condoglianze alla famiglia di Carmelo Cirino.