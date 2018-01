Imperia, Auser Filo d’Argento: al via il laboratorio di mosaico””Riciclare per costruire”

Imperia. La “Rete per l’invecchiamento attivo” apre le iscrizioni al corso “Riciclare per costruire – Il laboratorio di mosaico” che rientra nel progetto della Regione Liguria “Interventi di comunità per anziani-Invecchiamento Attivo” (ICAIA).

Il corso si svolgerà presso i locali dell’Auser Filo d’Argento di Imperia siti in Salita Frati Minimi 3.

L’organizzazione tecnica è di Auser territoriale di Imperia. L’area interessata è quella del DSS 3 Imperiese, i destinatari sono le persone anziane di ambo i sessi fino ad una massimo di quindici.

Gli scopi del progetto sono: partendo da un processo di distruzione per arrivare alla creazione di un opera utilizzando elementi di recupero sviluppando abilità manuali, di classificazione e ricomposizione utili al pensiero logico, oltre ad acquisire una tecnica operativa creando un risultato estetico e di abbellimento.

I partecipanti dovranno, dopo un incontro propedeutico con il docente, ricercare materiali di risulta atti a ricavarne tessere che andranno a comporre il mosaico. Ogni partecipante verrà coinvolto sia nella scelta collettiva del soggetto che nella realizzazione delle tessere da applicare sulla tavola.