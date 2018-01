Imperia. Stupisce tutti il Liceo Classico Vieusseux, alla sua prima partecipazione alla “Notte nazionale del Liceo Classico”, l’evento in contemporanea con 407 Licei Classici in tutta Italia che si è svolto nella serata di venerdì 12 gennaio.

Dalle ore 18 fino alla mezzanotte, le scuole di tutta italia aderenti all’iniziativa hanno aperto le loro porte a tutti i cittadini proponendo un’offerta di eventi diversa da istituto a istituto e che ha incluso de iure e de facto iniziative legate al mondo classico.

Il Liceo Vieusseux di Imperia ha aderito quest’anno per la prima volta, proponendo tantissime attività legate alla cultura classica, con rappresentazioni musicali e letture di opere di autori greci e latini.

Da Aristofane a Dante, passando per esibizioni e letture ‘animate’, la prima Notte Nazionale del Liceo Classico al Vieusseux non ha assolutamente deluso le aspettative.

Anzi, sono stati oltre 200 tra studenti e genitori di altri indirizzi e istituti,o semplici cittadini, che hanno assistito all’evento dedicato al Classico. Un evento che si era preannunciato non solo come un inno alla cultura e alla storia classica, ma anche come un’occasione per ‘smentire’ ancora una volta coloro che davano il Liceo Classico per morto.

E così è stato. Gli spettatori hanno infatti potuto vedere con i propri occhi che il Liceo Classico è più vitale che mai e che il greco e il latino, con il loro patrimonio artistico e letterario, non sono affatto lingue morte.

Lo testimoniano il successo, ma soprattutto le tante risate, durante la lettura animata della commedia “Le nuvole” di Aristofane a cura degli alunni della 2° classico (con la partecipazione speciale di due alunni della 5° classico) e supervisonata dalla professoressa Mila Berio.

Oltre a rappresentazioni musicali, conferenze e letture animate come la Lectura Dantis a cura della professoressa Barbara Rusponi, nella quale la lettura del XXVI canto dell’ ”Inferno” di Dante, è stata accompagnata da musica e immagini, la notte del Vieusseux ha visto anche la premiazione del concorso letterario “Moro” e del concorso fotografico “Da Albingaunum ad Albintimilium: tracce di storia romana e medievale nella Riviera di ponente”.

Tra musica e divertimento la serata del Vieusseux dedicata al Classico si è conclusa come da programma allo scoccare della mezzanotte, con la chiusura in contemporanea con tutti i licei italiani aderenti e la lettura finale dell’Inno pseudomerico a Selene.

La Notte Nazionale del Liceo Classico vuole essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola. L’iniziativa, nata da un’idea di Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al Liceo Classico «Gulli e Pennisi» di Acireale (CT) è giunta quest’anno alla 4° edizione sotto il patrocinio del Miur, dell’Unesco e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.

[Foto: Barbara Rusponi]