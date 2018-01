Imperia, il vicesindaco Abbo: “Lunedì consegna ufficiale dei lavori di messa in sicurezza al mercato di Oneglia”

Imperia. Avverrà lunedì prossimo la consegna ufficiale dei lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici e antincendio del mercato coperto di Imperia Oneglia e gli interventi dovrebbero prendere quindi il via nei giorni seguenti.

Lo ha confermato oggi l’assessore ai lavori pubblici del comune Guido Abbo. L’appalto da oltre 100 mila euro è stato vinto dalla Edilvetta, impresa specializzata della provincia di Cuneo e i lavori dovrebbe concludersi entro la prima settimana di maggio. Per consentire l’avvio del cantiere in via Doria, sull’area adibita alle operazioni di carico e scarico, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Stessa cosa anche in piazza Doria, tra l’ingresso del mercato coperto e l’intersezione con via Andrea Doria. In ogni caso sarà assicurato il regolare svolgimento del mercato settimanale di Oneglia e di eventuale fiere o manifestazioni.