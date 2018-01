Imperia, il Liceo Vieusseux per la prima volta alla “Notte nazionale del Liceo Classico”

Imperia. Il Liceo Classico Vieusseux aderirà per la prima volta alla “Notte nazionale del Liceo Classico”, che si svolgerà in contemporanea in quasi 400 Licei Classici in tutta Italia il prossimo venerdì 12 gennaio.

Nel corso della serata, dalle ore 18 fino alla mezzanotte, le scuole aderenti all’iniziativa apriranno le loro porte a tutti i cittadini proponendo un’offerta di eventi che varia da istituto a istituto e che includerà de iure iniziative legate al mondo classico.

Il Liceo Vieusseux di Imperia ha aderito quest’anno per la prima volta e propone tantissime attività legate alla cultura classica, con rappresentazioni musicali e letture di opere di autori greci e latini.

Da Aristofane a Dante, passando per esibizioni e letture ‘animate’, la Notte Nazionale del Liceo Classico si preannuncia non solo come un inno alla cultura e alla storia classica, ma anche un’occasione per ‘smentire’ ancora una volta coloro che davano il Liceo Classico per morto.

In occasione dell’evento, i ragazzi del Vieusseux hanno anche realizzato un video ad hoc per la presentazione della serata, con anticipazioni di cosa accadrà nell’affascinante notte dedicata al Liceo Classico e tantissimi retroscena e divertenti backstage.

La Notte Nazionale del Liceo Classico vuole essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola. L’iniziativa, nata da un’idea di Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al Liceo Classico «Gulli e Pennisi» di Acireale (CT) giunge quest’anno alla 4° edizione, sotto il patrocinio del MIUR, dell’UNESCO e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.

Ecco il programma del Liceo Viesseux per la Notte Nazionale del Liceo Classico:

Ore 18: apertura in contemporanea con tutti i Licei Classici italiani aderenti; lettura del discorso comune, proiezione del video ufficiale dell’iniziativa e saluto delle autorità

“La scrittura geniale: i greci e l’invenzione dell’alfabeto”: conferenza della prof.ssa Francesca Gazzano, docente di Storia greca ed Epigrafia greca presso l’Università di Genova, presidente del Corso di Laurea in Lettere, ed ex allieva del Liceo “De Amicis”

Premiazione del concorso letterario “Moro”: giuria composta dagli alunni della 4° classico, con la supervisione delle prof.sse Garibaldi e Frattaioli, e del concorso fotografico“Da Albingaunum ad Albintimilium: tracce di storia romana e medievale nella Riviera di ponente”

“Spazio Thermopolium” con prodotti offerti dalla ditta Alberti di Pontedassio

Esibizioni musicali degli alunni del Liceo Vieusseux:

“‘Gens vaga'”: quando Cimbri e Teutoni fecero tremare Roma”: presentazione del saggio di Luigi Mattioli, edito da Aporema. Luigi Mattioli è nato e vive a Imperia. Studioso di cultura classica e di storia antica, è attualmente dirigente delle risorse umane e finanziarie nella pubblica amministrazione.

“Le nuvole” di Aristofane: lettura animata a cura degli alunni della 2° classico (con la partecipazione speciale di due alunni della 5° classico). Supervisione a cura della prof.ssa Milla Berio

“Per seguir virtute e canoscenza” Lectura Dantis a cura della prof.ssa Barbara Rusponi. Lettura del XXVI canto dell’ ”Inferno” di Dante, animata da musica e immagini.

Ore 24: chiusura in contemporanea con tutti i licei italiani aderenti e lettura dell’Inno pseudomerico a Selene