Imperia, il Comune stipula una convenzione con le Coop per l’impiego dei migranti

Imperia. La giunta comunale di Imperia ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con tutte le Cooperative Sociali Onlus che gestiscono i diversi Centri di Accoglienza Temporanea e che ospitano i migranti.

Nella convenzione è citata la possibilità da parte dell’amministrazione di impiegare i migranti volontari per piccoli lavori di pubblica utilità consistenti prioritariamente, e non in modo esaustivo, in attività di supporto: alla logistica di eventi culturali e turistici; nella piccola manutenzione degli spazi comunali;

nella pulizia di aree verdi non coperte da servizi già appaltati; nella pulizia delle spiagge.

La convenzione prevede la possibilità di varare un programma/progetto più dettagliato da concordarsi di volta in volta con i settori comunali competenti, con l’esclusivo utilizzo dell’attività non retribuita di cittadini stranieri richiedenti asilo politico. Attualmente sono sei le cooperative Onlus che operano con con proprio personale dipendente e volontario.

Presso le strutture, sono ospitati migranti di varie nazionalità in numero variabile con regolare permesso di soggiorno, codice fiscale ed iscrizione all’Anagrafe sanitaria della Asl1 Imperiese nonché al Centro per l’Impiego competente. Gli stessi migranti inoltre sono già coperti da regolari assicurazioni per responsabilità civile stipulate dalle diverse associazioni e per eventuali infortuni che dovessero loro accadere.