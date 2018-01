Imperia, due presunti casi di pseudomonas contratto nella piscina comunale sequestrata dalla procura

Imperia. Sarebbero due, ma sono destinati a diventare molti di più, i casi di persone contagiate da batteri nella piscina comunale Felice Cascione di Imperia, posta ieri sotto sequestro per salvaguardare l’incolumità pubblica. A portare l’infezione, in particolare, non sarebbe stato il batterio della legionella pneumophila, trovato in diversi ambienti della struttura presente in valori centinaia di volte superiori ai limiti consentiti dalla legge: nei casi segnalati al procuratore aggiunto Grazia Pradella, l’infezione contratta sarebbe da pseudomonas aeruginosa, un batterio Gram-negativo che colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche (pelle o mucose) compromesse.

Le persone infettate dal batterio sarebbero due minorenni, per uno di essi si è reso necessario il ricovero nell’ospedale Gaslini di Genova. Proprio la cartella clinica del piccolo paziente è ora al vaglio della procura.