Imperia. La Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali.

La scansione oraria e per zone viene, pertanto, così aggiornata:

Zona A: Allerta gialla su tutti i bacini fino alle 12 di domani, martedì 9 gennaio.

Zona B: Allerta gialla su tutti i bacini dalle 12 di oggi fino alle 12 di domani, martedì 9 gennaio.

Zona C: Allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 18 di oggi alle 8 di domani, martedì 9 gennaio. Criticità verde sui bacini grandi.

Zona D: Allerta gialla su tutti i bacini fino alle 12 di domani, martedì 9 gennaio.

Zona E: Allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 18 di oggi alle 8 di domani, martedì 9 gennaio. Criticità verde sui bacini grandi.

Queste le modalità di allertamento:

Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure:

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

L’elenco comune per comune è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Situazione: le precipitazioni attese sul Ponente della regione come persistenti, finora, hanno determinato cumulate di 14.2 millimetri a Verdeggia nell’imperiese e di 10.2 a Calizzano (Savona, dati delle ore 11.15). I valori di pioggia cumulati sul lungo periodo risultano, dunque, meno rilevanti rispetto a quanto previsto soprattutto per quanto riguarda la zona A. Resta, invece, alto il rischio di temporali forti su tutta la regione; il periodo più instabile, legato al passaggio del fronte vero e proprio, è atteso tra la sera e la prossima notte. Le precipitazioni proseguiranno, in modo meno intenso, anche nella giornata di domani. Da segnalare anche un aumento del moto ondoso fino a molto mosso o solo localmente agitato mentre in giornata i venti rinforzeranno fino a forti con raffiche di burrasca (in serata da Sud Est, poi da Sud Sud Ovest)

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni:

Oggi lunedì 8 gennaio: L’arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo Occidentale è associato a piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio con cumulate tra significative ed elevate e intensità fino a forti su ABD. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su ABCDE. Venti in rinforzo fino a forti dai quadranti meridionali su BCE con raffiche di burrasca (80-90 km/h) in serata, inizialmente moderati o forti settentrionali su AD in rotazione dai quadranti meridionali in serata. Mare localmente agitato.

Domani martedì 9 gennaio: Nelle prime ore ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, di intensità forte su BDE e moderata su AC. Cumulate significative su ABE, elevate su D. Alta probabilità di temporali forti e organizzati. Dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione dei fenomeni, tuttavia saranno ancora possibili rovesci sparsi o isolati temporali fino a moderati. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, rafficati nelle prime ore e in occasione dei temporali. Mare localmente agitato, con moto ondoso in graduale calo.

Dopodomani mercoledì 10 gennaio: L’insistenza di un debole flusso meridionale determina ancora la possibilità di piovaschi sparsi e qualche rovescio, in particolare su BC.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

In allegato: la tabella oraria che evidenzia la scansione dell’allerta, la cartina (attenzione: la colorazione rappresenta il massimo grado di allertamento per quella zona), e l’immagine da satellite sul bacino del Mediterraneo alle 11.15.

