Imperia, concerto dell’Orchestra giovanile del ponente ligure all’Oratorio di San Pietro

Imperia. “Anche se dovremo combattere contro i virus di un’influenza birichina, venerdì 5 gennaio saremo tutti all’Oratorio di San Pietro per assistere al concerto dell’Orchestra giovanile del Ponente Ligure, Ligeia.

L’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure festeggerà con pochissimi giorni di anticipo il settimo compleanno e lo farà nella splendida cornice dell’Oratorio al Parasio, tra gli inarrivabili affreschi del Carrega che assistettero al primo concerto dell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure appunto sette anni fa.

Da allora l’Orchestra non ha mai smesso di affascinare il pubblico della nostra Provincia e quello dei diversi paesi europei in cui si è esibita, sempre con il grande obiettivo di essere un’eccellenza per quanto riguarda la condivisione del ricco patrimonio musicale della nostra terra e il supporto ai giovanissimi appassionati che ne hanno fatto parte e che la considerano una preziosa maestra di vita.

A nessuno sfuggirà il merito che questa opportunità rappresenta per i giovani musicisti. L’orchestra è un grande laboratorio dove i ragazzi sviluppano le loro esperienze musicali e accrescono il loro bagaglio tecnico seguiti da attenti preparatori. Ma è anche una grande palestra, che sviluppa la capacità di lavorare in gruppo e contribuisce a radicare, nelle giovani coscienze, il senso di responsabilità. Verso il proprio dovere e verso gli altri.

Venerdì 5 gennaio alle 17 i ragazzi vi aspettano all’Oratorio di San Pietro per assistere al loro concerto: un applauso è l’unica gratificazione che chiedono per il loro lavoro, che fa onore a tutta la nostra Provincia.

Concerto dell’Orchestra giovanile del Ponente Ligure, Ligeia. Dirige il maestro Massimo Dal Prà” - affermano gli organizzatori.