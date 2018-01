Imperia. Un successo annunciato l’evento “Aspettando in via il 2018”. L’arrivo del nuovo anno quest’anno a Imperia si è festeggiato nel cuore pulsante di Porto Maurizio: la rinnovata via Cascione diventata isola pedonale in questo anno appena passato. E’ stato un Capodanno all’insegna della musica, della festa del divertimento e dello spettacolo che ha interessato anche via XX Settembre, dove nella prima parte della serata, dalle 21.00 alle 23.00, si sono esibiti gli Efem System. In Via Cascione tantissimi bambini hanno potuto assistere con allegria allo spettacolo circense di Fortunello & Marbella, nell’area appositamente adibita.

Entusiasmo alle stelle per il concerto del cantautore genovese Francesco Baccini; alcuni cittadini, con enorme orgoglio, nel pomeriggio, hanno assistito anche alle prove generali del concertone che si è tenuto di fronte a una foltissima folla intorno alle 23, fino allo scoccare della mezzanotte, sulla balconata del teatro Cavour. Baccini ha travolto con la sua energia, interpretando i suoi più grandi successi, i tanti fan e curiosi pronti a brindare in strada l’arrivo del nuovo anno. Il Countdown e dance party” è stato affidato a dj Enzo Testini Aka Tex. A curare l’organizzazione dell’evento è il Civ di Porto Maurizio col Comune di Imperia-assessorato alle manifestazioni e Imperia Musicale.