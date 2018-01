Imperia, Coldiretti: “Misura 4:3 opportunità da cogliere per migliorare le infrastrutture dell’imperiese”

Imperia. Il 15 febbraio nell’ambito del PSR 2014-2020, sarà aperto il bando della sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura e della selvicoltura”, bando che persegue l’obiettivo di migliorare l’efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l’adeguamento delle infrastrutture per l’irrigazione e per l’accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

Il bando a graduatoria, che sarà aperto in tre fasce temporali (15 febbraio-15 marzo 2018, 15 febbraio – 15 marzo 2019, 17 febbraio -18 marzo 2020), identifica come propri beneficiari:

– Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici, soggetti privati pertinenti per tipo di operazione,

– Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e proprietari o conduttori di terreni agricoli o forestali, compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica.

Il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

“La Misura 4.3 – afferma il Presidente di Coldiretti Imperia, Antonio Fasolo – se ben impostata, potrebbe migliorare senza ombra di dubbio, le infrastrutture oggi presenti sul territorio imperiese. Come riscontrato l’autunno scorso, l’approvvigionamento d’acqua mette facilmente in crisi le coltivazioni locali e per questo riteniamo che sia indispensabile, intervenire sulle infrastrutture esistenti per limitarne al minimo la dispersione in un periodo storico come questo, dove i cambiamenti climatici e la siccità prolungata la fanno, sempre più spesso, da padroni. Come già affermato in precedenza i nostri progetti prevedono di intervenire sia sul depuratore e il filtraggio delle acque reflue invertendo il loro pompaggio nell’entroterra, sia sulla creazione di bacini e piccoli invasi capaci di conservare l’acqua, in modo da creare una riserva fondamentale da utilizzare non solo in agricoltura, ma anche in situazioni d’emergenza, come gli incendi”.

“Coldiretti Imperia – afferma il direttore di Coldiretti Imperia Domenico Pautasso – viste la caratteristica degli interventi previsti con la misura 4.3, tenuto conto della morfologia del proprio territorio e delle tipologie di imprese produttive locali, si sta impegnando in un confronto con le amministrazioni pubbliche, per dare il proprio contributo in termini progettuali e aprire un dialogo costruttivo che possa realmente giovare al nostro territorio. Prevedere infrastrutture per l’irrigazione con sistemi innovativi (di fatto presenti sul mercato) e che, in determinate situazioni, consentano di fare “irrigazione d’emergenza” utilizzando bassi quantitativi d’acqua, sono soluzioni che, a nostro parere, vanno a beneficio di tutti, dall’agricoltore al cittadino, e per questo riteniamo che l’impegno in tal senso debba diventare una priorità”.