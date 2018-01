Imperia, cambio alla viabilità in viale Matteotti

Imperia. A partire dalle ore 8.30 del 22 gennaio fino alle ore 19.00 del 24 gennaio la rampa e il sottopasso di collegamento tra viale Giacomo Matteotti, via Trento e via Argine Destro, resteranno chiusi al traffico a causa dei lavori di messa in sicurezza di una caditoia.

L’interdizione al transito veicolare si è resa necessaria per permettere il normale svolgimento dei lavori che interesseranno la rampa che collega viale Matteotti, attraverso il sottopasso dell’ex ferrovia, con via Trento e via Argine Destro.

Per i veicoli non sarà dunque possibile svoltare per accedere al sottopasso dell’ex ferrovia, ma dovranno procedere dritto oppure svoltare su via .