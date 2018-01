Imperia, cadono pietre sulla “passeggiata degli innamorati”: scatta il divieto di accesso

Imperia. Brutte notizie per turisti e residenti. La “passeggiata egli innamorati” , ovvero Passeggiata Federico Moriani (quella pedonale che collega La Foce alla Marina) resterà chiusa per un po’: almeno fino a quando non verrà messa in sicurezza. Sì, perché dopo le forti precipitazioni degli ultimi giorni del 2017, diversi massi si sono staccati dal parapetto, mettendo così a repentaglio la sicurezza pubblica.

Per questo motivo, il sindaco Carlo Capacci, ha emesso un’apposita ordinanza che proibisce, per circa duecento metri a partire dall’intersezione con largo Varese, in direzione via Boine, il transito per i pedoni, ad esclusione del personale che dovrà intervenire per la messa in sicurezza dell’area.