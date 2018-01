Imperia, botte tra due stranieri in pieno centro: intervengono i carabinieri

Imperia. Sono dovute intervenire due pattuglie dell’Arma per sedare la scazzottata tra due nordafricani avvenuta oggi verso le 17 in piazza Dante.

I due stranieri sono ospiti di una struttura di accoglienza nell’entroterra imperiese ed avevano eletto la fermata del bus come “ring” per il loro “incontro”. “Incontro” che avrebbe come elemento scatenante futili motivi, uniti forse a qualche bicchiere di troppo nel corpo dei due contendenti. Il triste spettacolo è avvenuto sotto gli occhio di decine di passanti spaventati.