Imperia, aperte le iscrizioni per il corso di pronto soccorso aziendale

Imperia. Cescot Confesercenti ha aperto le iscrizioni per chi deve fare il corso di pronto soccorso aziendale in base alle disposizioni legislative in vigore (Decreto n. 388 del 15/07/2003 e art.37 del D.Lgs 81/08). Inoltre è possibile fare solo l’aggiornamento dello stesso (la validità è tre anni).

Un corso particolarmente utile anche a livello personale e non solo lavorativo. Il corso si svolgerà dalle 19 alle 23 nei giorni 5, 12 e 19 febbraio nella sede della Croce Bianca di Viale della Rimembranza 18. Il corso di aggiornamento di 4 ore. Frequenza obbligatoria.

Chi fosse interessato è pregato di contattare Cescot Imperia, inviando mail a j.lagorio@catliguria.it o gli Uffici Confesercenti del territorio provinciale per l’iscrizione (telefono 0183/720041 interno 4). Ad ogni partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza.