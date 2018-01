Imperia, anziana sola cade in casa: salvata da vigili del fuoco e 118

Imperia. Una donna di più di 80 anni è stata salvata dal provvidenziale interevento dei vigili del fuoco. I pompieri del Comando provinciale sono intervenuti, verso le 10, in via Don Luigi Orengo nella frazione di Montegrazie, per soccorrerla.

Era sola in casa e, dopo una caduta, non era riuscita più a rialzarsi, rimanendo dolorante sul pavimento con la porta chiusa dall’interno. Allertati da un vicino che sentiva i lamenti della donna, sono così arrivati i vigili del fuoco, che hanno aperto e permesso così ai soccorritori del 118 di guadagnare l’interno dell’abitazione. La ferita è stata così trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita.