Imperia. Iniziano oggi i lavori di adeguamento del mercato coperto di Oneglia, con interventi che interesseranno l’impianto elettrico e quello anti-incendio dell’edificio, entrambi non ancora a norma.

Durata prevista dei lavori: 120 giorni, durante i quali, per ridurre al massimo il disagio a commercianti e utenza, gli interventi verranno svolti durante il pomeriggio, con eccezione per il piano seminterrato, dove gli operai lavoreranno anche in mattinata.

A partire dalle ore 14.00 i lavori saranno eseguiti sia al piano seminterrato che al piano rialzato e tutte le attività dovranno essere chiuse. I commercianti che hanno attività esterne al mercato coperto potranno accedere solo al mattino al piano seminterrato; mentre i commercianti che hanno attività all’interno del mercato dovranno accedere al piano seminterrato entro le ore 08.00; l’area di cantiere al piano seminterrato sarà infatti interdetta così da poter ammettere gli accessi dei commercianti al loro box in sicurezza.

Il progetto di adeguamento del mercato coperto di Oneglia sarebbe dovuto partire già all’inizio del 2017, ma, a causa di problemi nella gestione degli appalti e lentezze burocratiche, i lavori sono incominciati solamente oggi, con circa un anno di ritardo.

L’importo complessivo stanziato del lotto in esecuzione ammonta a 170mila euro (di cui importo netto contrattuale di aggiudicazione 135mila euro). Già finanziati anche gli interventi per garantire l’accessibilità ai disabili e ridurre le barriere architettoniche, con il progetto che prevede la realizzazione di una rampa per facilitare l’accesso al mercato.

Come ha spiegato il vice sindaco di Imperia, Guido Abbo, “una volta conclusi i lavori sull’impiantistica si potrà intervenire anche sul restyling vero e proprio dell’edificio, con interventi che riguarderanno anche la copertura del mercato, spesso soggetta ad infiltrazioni d’acqua”.

Intanto, sui marciapiedi di Piazza Roma, nel tratto compreso tra il Palazzo della Provincia e la sede della Croce Bianca di Imperia è iniziata la seconda tranche di lavori dopo il tratto già eseguito in via Agnesi. L’importo complessivo stanziato per entrambi gli interventi ammonta a 83mila euro (importo contrattuale di aggiudicazione 68mila euro).