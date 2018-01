Imperia. Ecco, qui di seguito, il testo della lettera indirizzata al Preside del Liceo Scientifico Viesseux da parte di Sonia Colomno, rappresententante dei genitori degli studenti della classe 2^C: “ La presente per segnalare che da dall’inizio dell’inverno i ragazzi facenti parte la classe 2C Liceo Scientifico svolgono le loro lezioni nell’edificio sito all’incrocio con Via Artallo / Viale delle Rimembranze senza che siano rispettati i requisiti minimi posti dalla Legge in oggetto indicata (Legge 23/1996 ndr). In particolare si segnala la quasi completa assenza di riscaldamento e l’utilizzo di mezzi di fortuna affinché si provino a raggiungere le temperature previste per legge, cosa che puntualmente non avviene con logica conseguenza di frequenti stati influenzali che colpiscono i ragazzi. Pur consapevoli delle ormai croniche carenze della Scuola Pubblica non completamente addebitale agli uffici periferici, deve segnalarsi però che la situazione è divenuta ormai intollerabile e si chiede un immediato intervento al fine di regolarizzare la situazione in essere. In mancanza non potrà garantirsi il diritto allo studio dei ragazzi i quali dovranno gioco forza evitare di recarsi presso il complesso per non veder compromessa la propria salute. Certi di un celere riscontro ed attività volte a rimediare alla situazione porgo distinti saluti”.



Alla missiva sono allegate anche tre fotografie che vi proponiamo. Scive ancora Sonia Colomno: “Nel mese di dicembre la temperatura in aula non raggiungeva i 10° e per alcuni giorni alcuni professori presi dallo sconforto hanno richiesto che le 4 classi fossero spostate nella sede centrale dove sono stati dislocati come meglio si poteva ma almeno al caldo.

L’amministrazione provinciale ha recuperato da loro magazzini stufette e pompe di calore da collocare nella aule, peccato che la voltura ENEL non regga la potenza richiesta e i ragazzi si trovino al buoi.

Risultato che oggi la temperatura raggiunta alle ore 10:30 era di 16°.

Ho inviato mail a Provincia e Preside ma non ho ancora avuto risposte. Ho chiamato diverse volte il Preside chiedendo di trovare una soluzione in questi mesi all’interno della sede e come risposta ho avuto che il vice preside è andato di persona nella succursale ed invece di fare un controllo in tutte le classi si è recato in una sola classe (l. classico di cui è professore) e mi riferisce che i ragazzi non hanno freddo!!!

Rimango di stucco: ma come mai non fare un giro completo delle 4 classi?”